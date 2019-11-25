Североуральск, Свердловская область, , 10:36 — REGNUM В Североуральске суд вынес решение в отношении гражданина, обвиняемого в применении насилия по отношению к представителям власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Североуральский городской суд признал подсудимого виновным и с учётом непогашенной судимости назначил ему наказание в виде лишения свободы в колонии-поселении на три с половиной года.

В ходе следствия установлено, что ночью 20 сентября 2018 года подсудимый напал на сотрудников полиции, которые находились при исполнении своих служебных обязанностей. Одному из них он нанёс удар деревянной палкой, а второго повалил на землю и начал душить.

«В результате умышленных преступных действий гражданина одному из полицейских причинен ушиб правого предплечья, повлекший физическую боль, а второму — причинен ушиб головы, повлекший физическую боль», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Отметим, что ранее гражданин уже был осуждён за насильственное преступление. Летом 2018 года он был признан виновным Североуральским городским судом и получил условное наказание.