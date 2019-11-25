Ростов-на-Дону, , 10:35 — REGNUM В Ростове-на-Дону произошла дорожная авария, в результате которой погибли женщина-пешеход и ребёнок, третий пешеход получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России 25 ноября.

Трагедия произошла около 8:00 мск на улице Портовой. На дороге столкнулись два автомобиля «ГАЗель».

"В результате столкновения один из автомобилей откинуло на разделительную полосу, где находились три пешехода. Женщина и несовершеннолетняя девочка 10 лет погибли на месте», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники Госавтоинспекции восстанавливают картину произошедшего.