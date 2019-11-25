Москва, , 10:33 — REGNUM В Москве произошла массовая драка дворников ГБУ «Жилищник», передаёт 25 ноября ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным СМИ, конфликт произошёл на улице Ефремова между домами 11 и 13. На место прибыли сотрудники полиции, они установили факт массовой драки. Отмечается, что участники были вооружены лопатами и ломами.

Полиция задержала около десятка человек, но после составления административного протокола их отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве факт инцидента подтвердили, пояснив, что в отношении задержанных были составлены протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). Также проводится доследственная проверка.