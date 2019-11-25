Ухта, Коми, , 10:27 — REGNUM Уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности возбуждено из-за пожара на шахте «Яреганефть» в Коми. Об этом говорится в сообщении регионального следственного управления СКР.

Дело возбудили по статье 217 УК РФ о нарушении правил промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ранее ведомство проводило доследственную проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 24 ноября в уклонном блоке шахты «Яреганефть» произошло задымление. Остается неизвестной судьба двоих горняков, остальные покинули шахту.

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