Самара, , 10:26 — REGNUM Жителя Самарской области обвинят в незаконном хранении наркотиков в особо крупном размере. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, с сентябре текущего года в Шигонском районе стражи порядка задержали 37-летнего ранее судимого мужчину, которого обвиняют в незаконном обороте наркотиков в Сызрани.

Отмечается, что у обвиняемого полицейские нашли карфентанил массой 26 грамм. Это количество является особо крупным размером.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ. В настоящее время мужчина находится под стражей.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.