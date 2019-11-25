Сочи, Краснодарский край, , 10:22 — REGNUM В Сочи строительство спровоцировало разлом в земле и угрожает обвалом соседним домам. Инцидент произошёл в посёлке Верховское, в районе Мацесты.

На YouTube появился ролик, снятый в посёлке Верховское: на нём виден разлом в земле. По словам автора ролика, он возник после того, как соседи подкопали пятиметровый котлован.

«Соседи подкапали под нашим участком котлован в пять метров и после этого вибрационным образом разбивали бетон на участке несколько дней. Мы предупреждали, что стену надо срочно укрепить. Но на наши слова не реагировали. В результате наша земля раскололась в 3 часа ночи. Был страшный звук. Мы испугались, что падает дом и выбежали на улицу в чем спали. И увидели этот ужас. У нас выбило 2 сваи из 20», — говорит автор видео.

Как пишет sochinews. io, в доме проживает семья из шести человек, в числе которых — двое детей. Однако, по оценкам сотрудников МЧС, жить в доме теперь нельзя.