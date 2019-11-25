Тюмень, , 10:19 — REGNUM В тюменском городе Тобольске в результате спецоперации, проведённой сотрудниками регионального управления ФСБ, задержано два человека. Об этом сообщает ТРК «Регион-Тюмень».

Задержанные планировали улететь в Сирию, чтобы пополнить ряды террористической организации, и уже купили билеты.

Напомним, 22 ноября 2019 года центр общественных связей ФСБ России сообщал о задержании в Тюменской области участников международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: ФСБ: в Тюменской области задержаны участники террористической организации