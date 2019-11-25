Переславль-Залесский, Ярославская область, , 10:15 — REGNUM В Ярославской области обвинение просит назначить бывшему главе Переславского района Владимиру Денисюку наказание в виде 4 лет лишения свободы условно. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Молоток судьи Pixabay.com

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Денисюк обвиняется в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. В 2017 году он выдал разрешения на строительство двух жилых домов на земельных участках в границах объекта археологического наследия федерального значения «Селище Клещино, X—XII век» на берегу Плещеева озера. Строительство домов привело к повреждению и частичному уничтожению объекта культурного наследия. По материалам следствия ущерб оценен почти в три миллиона рублей.

Судебный процесс проходит в Переславском районном суде. 22 ноября 2019 года состоялось очередное заседание, после которого суд удалился для вынесения приговора. 22 ноября прошли прения сторон, обвиняемому было предоставлено последнее слово. По обвинительному заключению, подготовленному прокуратурой, вина Владимира Денисюка в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий считается полностью доказанной. Тем не менее, представитель прокуратуры попросила приговорить Владимира Денисюка к 4 годам наказания условно с лишением права занимать в течение 2 лет руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Адвокат обвиняемого обратился к суду с просьбой вынести в отношении своего подзащитного оправдательный приговор. Сам Владимир Денисюк в последнем слове свою вину не признал, заявил, что действовал по закону и в рамках своих полномочий, попросил оправдать его.

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