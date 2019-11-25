Уфа, , 10:14 — REGNUM На сайте регионального ведомства Башкирии незаконно опубликовали персональные данные 220 предпринимателей. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, сотрудники Западно-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Башкирии выложили на свой сайт реестр лицензий на перевозку пассажиров автобусами, в которых были указаны паспортные данные и места проживания 220 перевозчиков.

Отмечается, что чиновники не получали разрешение от предпринимателей на опубликование их персональных данных, а значит незаконно раскрыли личные данные граждан.

По данному факту в отношении специалиста правового отдела было возбуждено административное дело по ст. 13.11 КоАП РФ. В результате работник управления был оштрафован.

Персональные данные уже удалены с сайта ведомства.