Нижний Тагил, Свердловская область, 25 ноября 2019, 10:07 — REGNUM В Нижнем Тагиле в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 14-летняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.
Дорожный инцидент произошёл вечером 24 ноября на дорожном перекрёстке по улице Энтузиастов. Переходящего дорогу ребёнка сбил автомобиль «Тойота».
Ребёнок получил травмы головы, живота и ноги.
Отметим, что аналогичное ДТП с участием подростка произошло днём ранее в Екатеринбурге. Днём 23 ноября 13-летний мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном месте и попал под колёса автомобиля. Ребёнок получил ушибы и госпитализирован в детскую больницу № 9.