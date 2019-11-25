Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:07 — REGNUM В Нижнем Тагиле в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 14-летняя девочка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области.

Дорожный инцидент произошёл вечером 24 ноября на дорожном перекрёстке по улице Энтузиастов. Переходящего дорогу ребёнка сбил автомобиль «Тойота».

"В момент ДТП девочка шла в наушниках, соответственно внимание ее было отвлечено, она даже не услышала приближающийся автомобиль. Причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания», — уточнили в пресс-службе ГИБДД.

Ребёнок получил травмы головы, живота и ноги.

Отметим, что аналогичное ДТП с участием подростка произошло днём ранее в Екатеринбурге. Днём 23 ноября 13-летний мальчик перебегал проезжую часть в неустановленном месте и попал под колёса автомобиля. Ребёнок получил ушибы и госпитализирован в детскую больницу № 9.