Мванза, Танзания, , 10:09 — REGNUM Девять членов двух семей в округе Сенгерема области Мванза погибли после того, как их жилища, расположенные на берегу реки, были смыты водяными потоками. Об этом передает Восточноафриканское телевидение (ЕАtv).

По информации телеканала, среди погибших — пятеро детей и четыре женщины. В день трагедии, 24 ноября, дождь шел с утра, и стал причиной затоплений домов в районе Яньятукала, а также привел к разрушению моста, отмечают журналисты.

Глава округа Эммануэль Киполе призвал всех граждан, проживающих в пострадавшем регионе, во избежание больших потерь переместиться во временное жилье.

Губернатор области Мванза Джон Монголла, который также занимает пост председателя областного комитета по обороне и безопасности, призвал жителей пострадавших районов соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить дальнейшую гибель людей.