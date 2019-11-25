Брянск, , 10:05 — REGNUM Стационарный отапливаемый туалет повредили вандалы в открытом после реконструкции Майском парке Брянска. В полиции изучают записи с камер видеонаблюдения, после установления суммы причинённого материального ущерба будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба городской администрации.

Общественного санузла в парке никогда не было. В рамках реконструкции общественной территории строители установили туалет, который разделён на мужской и женский блок, а также отделение для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вандалы вырвали несколько розеток и выключателей, раскололи ободок одного из унитазов, выломали дверные ручки, опоры туалетных кабинок, деформировали дверь. Дирекция парка своими силами начала приводить санузел в порядок. Компания-подрядчик обратилась с соответствующим заявлением в правоохранительные органы.

На реконструкцию Майского парка, созданного более 100 лет назад, из консолидированного бюджета потратили более 90 млн рублей. Общественную территорию отремонтировали в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» и открыли две недели назад.