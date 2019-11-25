Якутск, , 10:05 — REGNUM В северные районы Якутии пришли 50-градусные морозы, но синоптики обещают потепление, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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25 ноября в Верхоянске Якутии, который считается одной из самых холодных точек северного полушария, синоптики зафиксировали — 50 градусов. Занятия в школах для учеников с 1 по 7 класс отменили, остальные дети смогут не ходить в школу при — 55 градусах.

В Якутске пока относительно «тепло» — — 29 градусов. В конце рабочей недели, прогнозируется повышение температурного фона — до — 19 градусов, а в входные вновь морозы до — 30.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве антициклон начнёт постепенно отступать, и показатели столбика термометра будут подбираться к 0 градусов, а в четверг — от — 2 до +2 градусов.