Копейск, Челябинская область, , 09:53 — REGNUM На Южном Урале задержаны две 25-летние жительницы Копейска по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Как уточнили в региональном полицейском главке возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Задержанные молодые женщины по решению суда отправлены в СИЗО.

По версии органов следствия, подозреваемые через закладки получили партию наркотических веществ, которые впоследствии расфасовали более мелкими партиями для дальнейшей реализации через закладки. В ходе следственных мероприятий у них изъято более 35 грамм «синтетики».