Белогорск, Амурская область, , 09:57 — REGNUM Пять человек погибли и двое получили травмы в результате дорожной аварии, произошедшей 25 ноября в Белогорском районе Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП случилось в 11:25 по местному времени (05:25 мск). На трассе столкнулись две иномарки: Toyota Land Cruiser Prado и Toyota Carina.

Данные о погибших и пострадавших — предварительные, пояснили в ведомстве. Уточняется, что дети в аварии не пострадали. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье на помощь попавшим в беду на дороге пришел танк. Военные помогли извлечь из кювета междугородний автобус.

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