Кызыл, , 09:48 — REGNUM В Туве возбудили уголовное дело по факту отравления воспитанников Республиканского кадетского корпуса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, информация о доставлении в инфекционную больницу семерых кадетов поступила к ним 23 ноября.

Предварительно установлено, что накануне вечером после ужина несколько воспитанников школ-интерната почувствовали недомогание, после чего семеро детей были госпитализированы. Пострадавшим от 13 до 15 лет.

«По предварительным данным состояние детей оценивается как средней тяжести, их здоровью ничего не угрожает», — отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». В рамках расследования специалисты осмотрели столовое помещение и пищеблок школы-интерната, изъяты документы, а также образцы продуктов и воды.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Нижнего Новгорода обратились к президенту РоссииВладимиру Путинуи депутатам Госдумы с просьбой ужесточить наказание за массовые отравления детей в школах и детсадах. По мнению авторов, необходимо навести порядок в этой сфере.

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