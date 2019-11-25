Ульяновск, , 09:48 — REGNUM В Ульяновской области с начала года прокуратура пресекла почти 700 фактов укрывательства преступлений сотрудниками правоохранительных органов. Из них более половины — хищения имущества, сообщает областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в 2019 году прокурорами на дополнительный учет поставлены 686 преступлений, которые не были зарегистрированы в правоохранительных органах. В их числе — 428 хищений имущества и более 60 фактов причинения вреда здоровью человека, а также уголовно-наказуемого хулиганства.

К примеру, в Засвияжском районе Ульяновска в ходе проверки установлено, что в салоне сотовой связи у 79-летнего пенсионера, имеющего проблемы со зрением, был похищен мобильный телефон. При этом сотрудники полиции неоднократно выносили незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, говорят в прокуратуре.

«Меры по установлению и задержанию преступника были приняты лишь по требованию прокуратуры», — говорят в надзорном ведомстве, отмечая, что в настоящее время дело по факту кражи готовится к передаче в суд.

В ведомстве отмечают, что по материалам данной прокурорской проверки по факту грубого нарушения сотрудниками органов внутренних дел прав гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области апробируют проект по созданию региональной полиции. Площадками избраны четыре муниципальных образования. Региональные власти подчёркивали, что в области «приложили большие усилия для создания целостной системы профилактики правонарушений», назвав новым этапом запуск совместно с УМВД пилотного проекта региональной системы общественной безопасности.