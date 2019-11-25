Благовещенск, , 09:50 — REGNUM С 22 по 24 ноября за медицинской помощью к специалистам Благовещенского травмпункта обратилось 402 человека, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Власти дают советы борьбы с гололёдом: солить снег и расслабиться

Такое большое количество травмированных жителей города обусловлено гололёдом на улицах города, ставшего следствием аномального погодного явления — дождя, который никогда не наблюдался в регионе в это время года.

Из числа обратившихся — 45 детей. По словам травматолога Благовещенской городской клинической больницы Анатолия Епифанцева, большинство из обратившихся получили ушибы, растяжения, переломы при падении на скользких участках тротуаров.

«Основные травмы — переломы лучевой кости, ушибы грудной клетки, переломы ребер, растяжения и переломы лодыжек. Всем пострадавшим была оказана вся необходимая медицинская помощь как по диагностике, так и по лечению», — отметил врач.

Как сообщало ИА REGNUM, главы городов Дальнего Востока, подвергшихся снегопадам и аномальным природным явлениям, связанным с гололёдом, советуют населению как себя вести в эти дни.