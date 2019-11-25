Уфа, , 09:41 — REGNUM Полмиллиона рублей заплатили представители коммерческой организации в Уфе за коррупционное правонарушение. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По сообщению пресс-службы ведомства, представитель коммерческой компании предложил стражам порядка взятку за то, что они прекратят проверку по факту продажи ночью в торговой точке алкоголя.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ. В результате предприятие было оштрафовано на 500 тысяч рублей.

Отмечается, что в настоящий момент штраф оплачен.