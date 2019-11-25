Республика Бурятия, , 09:38 — REGNUM В Бурятии председателя правления банка обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, в 2015—2016 годах он похитил деньги с обезличенного металлического счёта клиента банка.

«В результате клиенту был причинён материальный ущерб на общую сумму свыше 200 миллионов рублей, то есть в особо крупном размере», — отметили в ведомстве.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено — оно направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении 56-летнего фигуранта пока избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Ему грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Напомним, ранее в Улан-Удэ были осуждены пятеро бывших руководителей «БайкалБанка» за подготовку его ограбления. Как сообщало ИА REGNUM, они намеревались похитить деньги, золото и недвижимость на сумму свыше 895 млн рублей.

Читайте также: В Бурятии осудили грабителей банка, готовивших «ограбление века»