Хабаровск, , 09:40 — REGNUM Мэрия Хабаровска всерьёз взялась за борьбу с гололёдом. На дороги города высыпано 144,5 тонны песко-соляной смеси, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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С 24 ноября на дорогах Хабаровска работает 36 единиц техники. Ночью на трассы вышли 24 машины. За сутки дорожники вывезли с городских улиц 880,8 тонн снега.

Как сообщало ИА REGNUM, похолодание и сильный гололёд ожидают Хабаровский край. Особенно тяжелая ситуация на междугородних трассах. На самой опасной из них — Ванино — Лидога — Хабаровск — на выходных «лоб в лоб» столкнулись две большегрузные фуры.