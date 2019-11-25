Лебяжьевский район, Курганская область, , 09:35 — REGNUM В Курганской области осуждён бывший хирург Лебяжьевской районной больницы, который выписал за взятку фиктивный больничный лист. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в мае 2018 года житель посёлка Лебяжье предложил хирургу за фиктивный больничный лист на 14 календарных дней взятку в размере 4200 рублей. Врач согласился, тем самым совершив должностное и коррупционное преступления.

Суд признал медика виновным по ч. 1 ст. 292 УК РФ («Служебный подлог») и по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ («Получение взятки лично в размере, не превышающем 10 тысяч рублей»), приговорив его к ограничению свободы на один год с лишением права заниматься медицинской деятельностью на срок три года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с августа 2019 года в Лебяжьевской центральной районной больнице наблюдается кадровый коллапс. Врачи увольняются, жалуясь на низкую зарплату и нехватку медоборудования. В начале ноября здесь закрыли инфекционное отделение.

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