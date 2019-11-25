Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM В Бурятии разгорается скандал с участием полицейских, искавших разыскиваемого мужчину в школе. Как сообщили ИА REGNUM в аппарате уполномоченного по правам человека по республике Юлии Жамбаловой, она попросила руководство Восточно-Сибирского управления МВД России на транспорте провести проверку действий сотрудников полиции.

К уполномоченному обратилась жена мужчины, которого искали в школе. По её словам, полицейские пришли в гимназию №59 и в фойе громко кричали о розыске отца их детей, называя его фамилию и другие сведения. Сотрудники также упомянули, что мужчина скрывается и не отвечает на телефонные звонки.

«В это время шла перемена, в фойе находилось много детей, в том числе и младшего возраста, услышанное и манера подачи информации не могли не вызвать у детей негативной реакции, в том числе опасения и страх. Психологом гимназии подана служебная записка об инциденте директору гимназии», — отметили в аппарате.

Отмечается также, что семья не получала уведомлений об объявлении мужа и отца в розыск, никто его не разыскивал ни по месту жительства, ни по месту работы. В ответ на запрос уполномоченного, в руководстве Улан-Удэнского линейного отдела сообщили, что сотрудники исполняли свои полномочия.

Не удовлетворившись этим формальным ответом, Юлия Жамбалова попросила дать оценку действиям полицейских руководство Восточно-Сибирского управления МВД России на транспорте.

Напомним, ранее в Бурятии были к различным срокам заключения были приговорены пять сотрудников полиции за пытки и смерть несовершеннолетнего задержанного. Как сообщало ИА REGNUM, осужденные намерены обжаловать решение суда. По словам адвокатов, приговор является незаконным, а из-за большого общественного резонанса расследование велось однобоко с заранее назначенными виновными.

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