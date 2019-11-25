Сеул, , 10:50 — REGNUM Популярная южнокорейская певица Гу Хара была найдена мертвой в своём доме в Сеуле. На момент смерти ей было всего 28 лет, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Гу Хара пользовалась большой популярностью в Южной Корее; она начинала свою карьеру в составе k-pop группы KARA, а также снималась в фильмах и сериалах. В качестве основной версии полиция рассматривает самоубийство, так как в последние месяцы певица страдала от депрессии и даже совершила попытку суицида.

Гу Хара преследовал ее бывший бойфренд по фамилии Чхве. После разрыва он угрожал слить ее интимные видео и фото в интернет, а также загубить ее карьеру. В августе он был приговорён к условному тюремному сроку. По данным Yonhap, певица серьезно переживала из-за скандала и слухов, что привело к депрессии и, вероятно, самоубийству.