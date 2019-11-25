Сеул, , 09:21 — REGNUM В Южной Корее была найдена мертвой 28-летняя поп-исполнительница Гу Хара. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей полицейского управления Сеула.

По их словам, тело певицы было обнаружено 24 ноября около 18:00 по местному времени в её доме в Сеуле.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют причины смерти.

Поп-исполнительница Гу Хара дебютировала в составе женской группы Kara в 2008 году. Образовавшаяся в 2007 году группа просуществовала девять лет и распалась в 2016 году.

Известно, что в мае текущего года певица попала в больницу после попытки суицида. В сентябре 2018 года парень Гу Хара шантажировал ее домашним видео. Он был приговорен к 1,5 годам лишения свободы за принуждение, шантаж и материальный ущерб.

Напомним, что в октябре 2019 года была найдена мертвой другая поп-исполнительница Солли.

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