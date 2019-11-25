Киев, 25 ноября 2019, 09:23 — REGNUM Уполномоченный президента Украины по правам ребёнка Николай Кулеба находится в больнице Феофания в состоянии средней тяжести, сообщил 24 ноября телеканал «1+1».
Врачам удалось стабилизировать состояние чиновника, его жизни ничто не угрожает.
Старший сын Кулебы находится в тяжёлом состоянии:
Информации о состоянии младшего сына чиновника нет. По непроверенной информации, им занимаются специалисты «Охматдета».
Водитель микроавтобуса, который также пострадал в ДТП, находится в Киево-Святошинской больнице. Угрозы его жизни нет.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Чабаны Киевской области автомобиль под управление Кулебы столкнулся на перекрёстке с микроавтобусом. По предварительным данным, чиновник проигнорировал красный сигнал светофора.
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