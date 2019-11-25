Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:23 — REGNUM Военная прокуратура ВВО разоблачила группу мошенников в Комсомольске-на-Амуре. Преступники наживались на солдатских обедах, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Военные прокуроры в Комсомольске-на-Амуре пресекли деятельность группы мошенников, некоего ООО «Вариант», которые в период с 2015 по 2017 годы оказывали услуги воинским частям по организации питания военнослужащим. Путём завышения реальных объёмов поставок они незаконно присвоили 49 млн рублей. Материалы прокурорской проверки направлены в СУ УМВД России по Хабаровскому краю. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, Приморский краевой суд отменил приговор по коррупционному делу на 319 млн рублей. Апелляционный суд переквалифицировал дело бизнесмена Олега Дроздова о хищениях при строительстве мусорного полигона на менее тяжкую статью.