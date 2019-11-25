Курган, , 09:07 — REGNUM В Кургане на одном из складов по ул. Омской обнаружен нелегальный цех по забою скота. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Нелегальный цех по забою скота в Кургане Пресс-служба управления Россельхознадзора по Курганской области

Цех было трудно назвать таковым. Разделка мяса шла в антисанитарных условиях на примитивном оборудовании — колода, стол, топоры. Отходы сбрасывались на берег ближайшего водоёма. Кроме того, найден загон, где содержались коровы и овцы.

По факту в отношении собственника склада возбуждены административные производства. Проводится расследование по выявлению мест реализации опасного мяса с нелегальной бойни.