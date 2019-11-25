Чебоксары, , 09:02 — REGNUM В Вурнарском районе Чувашии в аварии пострадали три человека, в том числе двухлетний ребёнок и беременная женщина. Один человек погиб, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Авария в Вурнарском районе 21.мвд.рф

Авария произошла 23 ноября на 9 километре дороги Вурнары — Убеево — Красноармейское. По предварительным данным полиции, 44-летний местный житель на «Рено-Меган» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу ВАЗ-21 101 под управлением 24-летнего жителя Вурнарского района, который двигался по главной дороге. В результате столкновения обе машины вылетели в кювет.

Водитель «десятки» погиб от полученных травм на месте происшествия. Его беременная 22-летняя супруга и двухлетний сын госпитализированы. Также госпитализирован предполагаемый виновник ДТП, по итогам освидетельствования состояние опьянения не выявлено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее резонансная авария произошла в Чебоксарах 21 ноября возле остановки общественного транспорта «Сквер М. Горького». По данным полиции, водитель автобуса, отъезжая с остановки, столкнулся с грузовым фургоном. В момент происшествия в салоне маршрутки, со слов водителя, находилось порядка 8−10 человек, которые разъехались, не дожидаясь оформления происшествия. Известно, что от удара при столкновении одна из пассажирок упала и ушиблась, очевидцы вызвали скорую помощь.

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