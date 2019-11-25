Якутск, , 09:20 — REGNUM Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию адвокатов предпринимателя Георгия Карамзина, обвиняемого во взятках, на решение городского суда об изменении ему меры пресечения на домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Судья Верховного суда республики Иннокентий Посельский, выслушав доводы защитников, оставил в силе решение суда Якутска о нахождении Георгия Карамзина в СИЗО до 5 февраля 2020 года.

Также в СИЗО останется и другой фигурант уголовного дела о многомиллионных взятках — экс-зам мэра Якутска Василий Гоголев. Его апелляцию рассмотрели во второй половине дня 25 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, подозреваемый во взятках Георгий Карамзин по версии следствия передал Василию Гоголеву квартиры в новострое на 114 млн рублей, взамен на разрешение строительства дома в 16 этажей вместо 13 по проекту.