Петропавловск-Камчатский, , 09:18 — REGNUM Сильный шторм подходит к берегам Камчатки. Ожидается, что он поднимет волны до 10 метров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение. Восточнее полуострова синоптики прогнозируют сильный шторм, а у берега волны до 10 метров.

Штормить всерьёз начнёт уже в ночь на 26 ноября. К полудню шторм придёт в центральную и северную части Берингова моря. Опасная ситуация сохранится до середины дня 27 ноября, потом шторм начнёт стихать.

Как сообщало ИА REGNUM, морские шторма сносят целые улицы в Охотске Хабаровского края. Это самый отдалённый район региона. Спасением было бы строительство дамбы, но на это нужно более миллиарда рублей, денег таких нет в бюджете. Потому охотчане строят из подручных средств самодельные волнорезы, которые «разбивают» гигантские волны, уменьшая их силу.