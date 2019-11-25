Горно-Алтайск, , 08:49 — REGNUM В столице Горного Алтая завершился судебный процесс над жителем села Усть-Кан, которого обвиняли в причинении потерпевшему тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности его смерть. Подробности сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии обвинения, в октябре 2018 года 29-летний мужчина избил «гражданина И.» в его же собственном доме. Таким образом подсудимый мстил за то, что потерпевший накануне избил его мать. В результате избитый мужчина скончался на месте.

Уголовное дело рассматривалось с участием суда присяжных, которые признали обвиняемого виновным. Горно-Алтайский городской суд назначил ему наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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