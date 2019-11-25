Уфа, , 08:52 — REGNUM 52-летняя женщина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в Башкирии. Об этом 25 ноября сообщил главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла днем в Чишминском районе на 3 км шоссе Арсланово — Чишмы — К. Мияки.

По предварительной информации, житель Уфы, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с «Рено Сандеро».

В результате ДТП, 52-летняя супруга водителя «Хендай», погибла на месте происшествия. Сейчас правоохранители выясняют все подробности происшествия.

Отмечается, что в Башкирии за минувшие сутки стражи порядка выявили 1972 нарушения ПДД. Были задержаны 48 водителей, которые находились в нетрезвом состоянии. водителей. Было зафиксировано 15 ДТП, в результате которых один человек погиб, а 18 человек получили травмы разной степени тяжести.