Ростов-на-Дону, , 08:49 — REGNUM Навигация по реке Дон в Ростовской области из-за рекордно низкого уровня воды временно приостановлена. Шквалистый восточный ветер в Ростовской области, обнаживший дно реки Дон и Таганрогского залива, спровоцировал также несколько происшествий. Об этом сообщили интернет-пользователи в социальных сетях.

Так, например, несколько автовладельцев, пожелавшие прокатиться по дну реки и залива на машинах, погрязли в песке. Им понадобилась помощь спасателей.

По информации регионального управления МЧС России, на Дону сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики уточняют, что «утром 25 ноября в устье Дона сохранятся низкие уровни воды — у Азова в пределах опасной отметки, у Аксая и Ростова-на-Дону значительно ниже неблагоприятных отметок».

ИА REGNUM напоминает, что ранее донские синоптики предупреждали о ветровом сгоне воды в водоёмах Ростовской области.

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