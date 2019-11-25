Ухта, Коми, , 08:46 — REGNUM Спасатели локализовали возгорание в нефтешахте «Яреганефть» в Ухте, сообщили 25 ноября в региональном главном управлении МЧС по Коми.

«Пожар локализован на площади 2 тыс. кв. м», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

Вместе с тем судьба двух горняков остается неизвестной.

Как сообщало ИА REGNUM, экстренная ситуация на шахте в Коми возникла в результате задымления во время буровых работ. На месте происшествия в шахте на глубине 200 метров находились 45 сотрудников, 43 горняка подняли на поверхность. Поиски двух оставшихся шахтеров продолжаются.

Читайте также: Спасательная операция после задымления нефтешахты в Коми — трансляция