Владивосток, , 09:16 — REGNUM Работа по возвращению на родину российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, дошла и до Приморья, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Детей, возвращенных из иракских тюрем, передали родным в Ингушетии

Детский омбудсмен в Приморье Ирина Медведева рассказала, что в регион из Ирака привезены двое детей, которые будут переданы на воспитание бабушке, для чего в настоящее время оформляются необходимые документы. Ранее родители детей убыли в Ирак для участия в боевых действиях на стороне запрещённых в России террористических организаций, впоследствии дети таких семей находились в различных районах Ирака, сообщает ТАСС.

«С бабушкой встречаемся, сейчас идет оформление нужных документов, вся необходимая помощь и поддержка семье оказывается. Дети перенесли полёт нормально, медицинский осмотр в Москве никаких нарушений здоровья не выявил. Сейчас акклиматизируются в новых условиях», — сообщила Медведева.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ингушетии родным передали детей, найденных в иракских тюрьмах, где они находились со своими родителями, осужденными за участие в международных террористических организациях.