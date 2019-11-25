Курган, , 08:45 — REGNUM В Курганской области уничтожили более 20 тонн бельгийских груш и яблок неизвестного происхождения. Их намеревались провезти из Казахстана в Сургут (ХМАО), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении Россельхознадзора по Зауралью.

Пограничники совместно с сотрудниками ГИБДД под Курганом остановили грузовик, направлявшийся в Югру из сопредельного Казахстана. Инспекторы Россельхознадзора совместно с таможенниками в ходе досмотра обнаружили в деревянных ящиках с грушами следы спилов маркировочных знаков и перемаркировки. Была выявлена страна происхождения фруктов — Бельгия.

Остановленный в Петуховском районе грузовик вёз 33 коробки свежих яблок, на которые вообще отсутствовали какие-либо документы.

В соответствии с указом президента РФ «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», более 20 тонн яблок и груш были уничтожены механическим способом на Шуховском полигоне.

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