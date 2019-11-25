Петропавловск-Камчатский, , 08:45 — REGNUM У восточного побережья Камчатки в Кроноцком заливе произошло землетрясение. По данным Единой геофизической службы Российской академии наук, магнитуда составила 4,2.

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Сейсмическое событие было зарегистрировано в ночь на 25 ноября. Эпицентр был в 220 км северо-восточнее Петропавловска-Камчатского, сообщает «Интерфакс». Очаг землетрясения залегал на глубине 61 км.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 ноября, сейсмологи зарегистрировали у берегов полуострова Аляска, в 85 км от расположенного на Алеутских островах города Адак, землетрясение магнитудой 6,3. Очаг землетрясения залегал на глубине 25 км, афтершока — на глубине 34 км. Данные о пострадавших или угрозе цунами не поступали.

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