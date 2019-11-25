Челябинск, , 08:37 — REGNUM В Челябинске возбуждено уголовное дело в отношении женщины, которая избила своего новорождённого ребёнка в инфекционном отделении детской больницы №8. Как сообщили информационному порталу 74.ru в правоохранительных органах, гражданку подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Уточняется, что степень тяжести нанесённых ребёнку травм установлена в результате экспертизы, после чего следователи квалифицировали содеянное по признакам преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 111 УК РФ. На данный момент женщина находится под подпиской о невыезде.

Напомним, что инцидент в детской больнице Челябинска произошёл в августе 2019 года.

«Мальчик капризничал, и она стала бить его, не стесняясь медперсонала и соседей по палате», — уточнил изданию источник в правоохранительных органах.

Отметим, что также проверку проводит прокуратура. Надзорные органы проверяют работу органов системы профилактики.