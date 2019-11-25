Чеджу, Южная Корея, , 08:31 — REGNUM Сегодня, 25 ноября, в Южной Корее береговая охрана спасла двух граждан России, которые перевернулись на рыбацкой лодке. Ещё один человек — гражданин Южной Кореи — был найден мёртвым. Его личность пока не установлена. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

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Его тело было привязано к лодке. Как пояснили россияне, они привязали утонувшего, чтобы его не унесло волнами.

Пострадавшие, которые несколько часов дрейфовали в холодной воде, доставлены вертолётом в больницу. Спасатели продолжают поиски ещё двух рыбаков.

Издание уточняется судно вышло из порта утром 24 ноября. Лодку нашли утром 25 ноября в семи километрах от берега. Само крушение произошло в акватории порта Кунсан в 270 км от Сеула.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 ноября шхуна с 14 рыбаками на борту затонула в районе южнокорейского острова Чеджу. Спасатели начали поиски членов команды. Их действия затруднены сильным ветром и волнами высотой до четырёх метров.