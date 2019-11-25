Челябинск, , 08:31 — REGNUM В Челябинске 29-летняя гражданка избивала своего грудного сына прямо на глазах у соседок по больничной палате. Инцидент произошёл в августе, пишет 74.ru.

Женщину и ребёнка доставили в инфекционное отделение. Мальчик капризничал, и она стала его избивать. При этом женщина не стеснялась ни соседок по палате, ни персонала.

Инцидент вызвал широкий резонанс. Органы СКР тогда начали по этому факту проверку. По некоторым данным, теперь в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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