Уфа, , 08:30 — REGNUM В Уфе автобус ПАЗ сбил двух девушек. Об этом 24 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Загитович Гильмутдинов в свое блоге.

По его словам, авария произошла 24 ноября на пересечении улиц Трамвайная и Седова.

По предварительной информации, 48-летний водитель автобуса ПАЗ сбил двух девушек, которых отвезли в медучреждение для осмотра.

Отмечается, что ПАЗ ехал без пассажиров, поскольку находился не на маршруте.

В настоящее время подробности аварии уточняются.