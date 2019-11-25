Уфа, 25 ноября 2019, 08:30 — REGNUM В Уфе автобус ПАЗ сбил двух девушек. Об этом 24 ноября сообщает главный госавтоинспектор Башкирии Динар Загитович Гильмутдинов в свое блоге.
По его словам, авария произошла 24 ноября на пересечении улиц Трамвайная и Седова.
По предварительной информации, 48-летний водитель автобуса ПАЗ сбил двух девушек, которых отвезли в медучреждение для осмотра.
Отмечается, что ПАЗ ехал без пассажиров, поскольку находился не на маршруте.
В настоящее время подробности аварии уточняются.