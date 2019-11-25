Гуйян, Китай, , 08:18 — REGNUM Восемь шахтеров оказались под завалами в результате выброса угля и газа на одной из угольных шахт в провинции Гуйчжоу на юго-западе страны, сообщает 25 ноября агентство Синьхуа.

Инцидент произошел ранним утром по местному времени 25 ноября на угольной шахте в уезде Чжицзинь под юрисдикцией города Бицзе, сообщили в городском правительстве. Пока никакой дополнительной информации неизвестно. Ведется поисково-спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, все горняки, застрявшие под завалами угольной шахты на востоке Китая после обрушения 20 ноября, были спасены.

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