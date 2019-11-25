Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 25 ноября 2019, 08:17 — REGNUM На Ямале транспортная прокуратура выясняет обстоятельства вынужденной жёсткой посадки вертолета Ми-8, выполнявшего 24 ноября 2019 года вахтовый рейс по маршруту Ново-Портовское месторождение — Новый Уренгой. Пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.
Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Ямал». На борту находились три члена экипажа и 22 пассажира.
По факту авиационного события проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.