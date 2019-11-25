Улан-Удэ, , 08:17 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ следователи проверяют сообщения о получении ожогов глаз детьми в бассейне. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по республике.

Согласно ранее появившимся сведениям, пострадали шестеро детей в возрасте от 9 до 12 лет. После того, как в какой-то момент они почувствовали в глазах жжение, была вызвана скорая. В больнице у детей диагностировали химические ожоги слизистой глаз и пищевое отравление, предположительно, в результате воздействия хлора.

«Медицинская документация больных в ближайшее время будет передана экспертам для проведения судебно-медицинских исследований с целью установления тяжести вреда, причиненного здоровью детей. Также следствием истребованы сведения из служб санитарного контроля, которыми проводились анализы и исследования проб воды из указанного бассейна», — отметили в ведомстве.

Правовое решение, как отмечается, будет принято по итогам проверки.

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