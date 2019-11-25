Петропавловск-Камчатский, , 08:17 — REGNUM На Камчатке зафиксирован первый в этом сезоне случай заболевания гриппом. Диагноз подтверждён лабораторным путём в больнице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Лаборатория в Петропавловске-Камчатском официально подтвердила первый в этом сезоне случай заболевания гриппом «В». В целом показатель заболеваемости гриппом на Камчатке ниже уровня эпидпорога на 17,2%, а по Петропавловску-Камчатскому — на 45%.

По данным Роспотребнадзора, на 47 неделе 2019 года эпидобстановка по гриппу и ОРВИ в регионе характеризуется как благополучная.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье начался сезонный рост заболеваемости ОРВИ. В первую неделю ноября с симптомами заболевания в медучреждения обратились 2 366 жителей области.