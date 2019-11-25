Оттава, , 08:16 — REGNUM Вылет самолета Bombardier Q400 авиакомпании Air Tanzania был задержан в Канаде. Об этом передает Восточноафриканское телевидение ЕАtv со ссылкой на заявление министра иностранных дел Танзании Паламагамбы Кабуди, сделанного 23 ноября в Додоме.

По данным журналистов телеканала, инцидент произошел в четверг, 21 ноября.

Как сообщил Кабуди после инцидента, он вызвал посла Канады в восточноафриканской стране и сообщил о своем недовольстве в связи с происшествием. По его словам, действия канадских властей свидетельствуют о целенаправленном подрыве усилий по развитию страны.

«Позавчера (21 ноября) произошла разочаровывающая ситуация, и каждый танзаниец должен знать, как империалистический саботаж замедляет темпы развития страны, так как самолет, закупленный правительством Танзании, был задержан, дело по одному из таких инцидентов уже было рассмотрено в суде, а за всем стоит тот же человек, который задержал наш самолет в ЮАР (в сентябре 2019 года), мы выиграли суд, а теперь этот человек задержал наш самолет Bombardier Q400», — заявил министр иностранных дел.

Он добавил, что танзанийская сторона готова пойти на любые судебные разбирательства по данному вопросу.

Также Кабуди посоветовал президенту страны Джону Магуфули прекратить закупать самолеты в Канаде.