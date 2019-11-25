Сосновский район, Челябинская область, , 08:10 — REGNUM В Сосновском районе Челябинской области в отношении 18 иностранных граждан составлены административные протоколы за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России (18.10 КоАП РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

На нарушителей был наложен административный штраф на общую сумму 36 тыс. рублей. Также рассматривается вопрос о привлечении к ответственности работодателей, устроивших на работу мигрантов с нарушением административного законодательства.

Отметим, что в случае, если вина предпринимателей будет доказана, им придётся выплатить штраф в размере 800 тыс. рублей за каждого незаконно устроенного на работу иностранного гражданина, либо приостановление деятельности предприятия до трёх месяцев.

Напомним, что в ходе рейда в Сосновском районе Челябинской области сотрудники управления миграции проверили более 40 иностранных граждан, которые работали в цехах по производству текстильной продукции и изделий из камня.