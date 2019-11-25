Агинский Бурятский округ, Забайкальский край, , 08:07 — REGNUM В поселке Могойтуй Агинского Бурятского округа Забайкальского края пришлось вводить режим ЧС из-за упавшей трубы на центральной котельной. Как сообщают местные СМИ со ссылкой на региональное министерство ЖКХ, это произошло по причине прогара трубы на восьмом сегменте растяжки.

В связи со сложившейся ситуацией коммунальщикам придётся в экстренном порядке изыскать деньги на ликвидацию последствий аварии. Скорее всего, без помощи краевого бюджета не обойтись, пояснили чиновники.

Напомним, отопительный сезон в Забайкальском крае начали с 19 сентября. В середине октября проблемы с прохождением отопительного сезона возникли в нескольких населенных пунктах. Губернатор Александр Осипов по этому поводу отметил, что некоторых чиновников нужно понуждать выполнять меры по обеспечению забайкальцев теплом и наказывать тех, кому понуждения не помогают.