Уссурийск, Приморский край, , 08:15 — REGNUM В Уссурийске полиция проводит проверку в отношении обстоятельств видеозаписи, которая была размещена в социальных сетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Соцслужбы Приморья знали о неадекватной матери, убившей младенца

На видеозаписи видно, как раздетый ученик, которого из окна придерживает взрослый человек, лопатой счищает снег с козырька здания. Сообщается, что действие происходит в одной из школ посёлка Доброполье, пригород Уссурийска.

Как рассказали источники в полиции, в данную школу выехали сотрудники ПДН для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, в отношении сотрудников ПДН, за сутки до трагедии навестивших во Владивостоке женщину, впоследствии выкинувшую своего ребёнка из окна, заведено уголовное дело.